Дмитриев связал количество участников ПМЭФ-2026 с провалом глобализма

Дмитриев назвал ПМЭФ символом победы суверенного сотрудничества над глобализмом
Провал глобализма и его замену на суверенное сотрудничество продемонстрировало участие в Петербургском экономическом форуме более 130 стран. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.
«Более 130 стран будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме на этой неделе, поскольку суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм», — заявил он.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития.
Впервые за несколько лет в Петербургском международном экономическом форуме примут участие немецкие предприниматели. На полях мероприятия состоится бизнес-диалог «Россия — Германия».