Немецкие предприниматели примут участие в ПМЭФ-2026

Бизнес-диалог «Россия — Германия» состоится на полях Петербургского международного экономического форума. Его посвятят перспективам торгово-экономического сотрудничества, инвестициям и развитию деловых связей. В мероприятии будут участвовать немецкие предприниматели.

Сейчас в России продолжают работу 1,8 тысячи немецких компаний, которые сохраняют производственные мощности и рабочие места в современных условиях.

«Проведение бизнес-диалога „Россия — Германия“ на площадке ПМЭФ подтверждает, что предпринимательское сообщество по-прежнему заинтересовано в поддержании профессиональных контактов и обсуждении перспектив взаимодействия. Именно бизнес сегодня во многом остается одним из ключевых каналов сохранения доверия и формирования основы для будущего экономического сотрудничества», — сказал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп подтвердил участие представителей немецкого бизнеса в форуме.

«Не в последнюю очередь с расчетом на период после возможного прекращения огня мы, как и другие крупные западные страны, хотим сохранить экономический мост с Россией и защитить более 100 миллиардов евро немецких активов в стране», — отметил он.

В бизнес-диалоге будут участвовать представители компаний, которые продолжают работу на российском рынке, а также эксперты и деловые объединения. Они обсудят важность новых технологий и перспективы развития торгово-экономических отношений.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.