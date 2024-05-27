Видеоприглашение на фоне руин не заставит Си Цзиньпина поехать на саммит в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоприглашение председателю КНР Си Цзиньпину и американскому лидеру Джо Байдену на саммит в Швейцарии. Однако этот прием не подействует на политиков, заявил обозреватель Sky News Джон Спаркс.

«Что касается президента Си, то <…> он ясно дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения. <…> Телевизионное приглашение из-под развалин Харькова вряд ли его тронет», — предупредил он.

Байден, по словам Спаркса, тоже не ответил на приглашение. Журналист сообщил, что вместо поездки на «мирный саммит» в Швейцарии американский президент примет участие в сборе средств на предвыборную кампанию в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими кинозвездами.

По мнению автора статьи, Зеленский снял видеообращение на фоне сгоревшей типографии из-за того, что Китай и США уже отклонили приглашение по дипломатическим каналам. Спаркс заявил, что украинский президент безуспешно пытался задействовать харизму и оказать на политиков давление.

Саммит пройдет 15 и 16 июня недалеко от Люцерна. Руководитель украинского аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев заявил, что Зеленский превратит мероприятие в карнавал.