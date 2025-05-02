«Виден блеск в глазах». Европейские лидеры встали на дорогу милитаризма

Государства Евросоюза ради собственных амбиций решились пойти на милитаризацию. Об этом Kp.ru заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хо.

Он уточнил, что сейчас Европа еще не готова к вооруженным конфликтам, но через пять или 10 лет ситуация может измениться. По мнению Хо, многие европейские лидеры давно мечтали о сильной армии.

В их число входят председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и немецкий политик Фридрих Мерц.

«Когда Урсула фон дер Ляйен говорит об этом (собственной армии — прим. ред.), виден блеск в ее глазах», — подчеркнул эксперт.

Европа рассматривает украинский конфликт как способ отвлечь общество от внутренних проблем, объяснил он.

Ранее Хо прокомментировал будущее экономики Украины. Он напомнил о заключенном с США соглашении и предположил, что американские банки и военно-промышленный комплекс разграбят страну.