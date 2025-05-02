Украина столкнется с огромными экономическими проблемами из-за заключенной с США сделки. Об этом Kp.ru заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хо.

Он уточнил, что реконструкцией Украиной будут заниматься американские банки и военно-промышленные корпорации, которые устроят «настоящий рэкет».

«Страну ждет полная распродажа», — подчеркнул эксперт.

Хо также предположил, что президент Владимир Зеленский не согласится покинуть свой пост. Он не исключил, что главу государства свергнут сами украинцы.

«Мне сложно представить, чтобы Зеленский остался у власти, если заключит сделку с Россией по собственной инициативе», — добавил аналитик.

Ранее украинский министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что совместный с США инвестиционный фонд запустят через 1-1,5 месяца после ратификации договора Верховной радой. По ее словам, в документе прописали гарантии того, что Украина сохранит полный контроль над своими природными ресурсами.