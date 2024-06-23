Вьетнам увидел в США стратегического партнера после визита Путина

МИД Вьетнама объявил о стратегическом партнерстве с США после визита Путина

Власти Вьетнама рассматривают США в качестве стратегического партнера для эффективного и стабильного развития страны. Как сообщил портал Vietnam Plus , с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Буй Тхань Шон по итогам встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что партнерство предусматривает уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов.

«Вьетнам всегда рассматривал Соединенные Штаты как стратегического партнера и готов присоединиться в продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства для эффективного и стабильного развития», — заявил Буй Тхань Шон.

Представитель Госдепа ответил, что США поддержат Вьетнам, а также заинтересованы в более тесном сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входит страна.

Встреча главы МИД Вьетнама и представителя администрации США прошла через несколько дней после приезда в Ханой президента России Владимира Путина.

По итогам российско-вьетнамских переговоров участники встречи выпустили заявление об углублении стратегического партнерства, а также подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал визит представителя Госдепа во Вьетнам после отъезда президента Владимира Путина попыткой нивелировать положительный результат внешней политики. Он подчеркнул, что США стараются таким образом сохранить доминирующее положение в мире, посылая своих эмиссаров вслед за российскими делегациями.