Ветеран ВВС США рассказал, как военная подготовка ломала психику американских солдат
Ветеран ВВС США Уоррен Плута: подготовка военных США ломала психику солдат
Отставной военный спецподразделения ВВС США Тим Уоррен Плута рассказал, что методы подготовки американских военных в 1970-е годы ломали психику солдат. Историей бойца поделилось РИА «Новости».
По словам ветерана, новобранцев помещали в маленькие неосвещенные боксы, в которых можно было находиться только согнувшись. Сам Уоррен Плута признался, что не помнит, сколько времени провел в таком боксе.
«Один из моих сослуживцев, видимо, страдал клаустрофобией. Я помню, что он кричал, умолял выпустить его, но его не слушали», — рассказал ветеран.
Когда он увидел сослуживца снова, его лицо отражало изнеможение — события явно надломили его психику. Власти США официально не приравнивают подобные методы подготовки к пыткам, однако ряд американских чиновников и юристов признавали схожие практики жестоким и унижающим обращением.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену и их гибели.