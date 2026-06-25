Ветеран ВВС США рассказал, как военная подготовка ломала психику американских солдат

По словам ветерана, новобранцев помещали в маленькие неосвещенные боксы, в которых можно было находиться только согнувшись. Сам Уоррен Плута признался, что не помнит, сколько времени провел в таком боксе.

«Один из моих сослуживцев, видимо, страдал клаустрофобией. Я помню, что он кричал, умолял выпустить его, но его не слушали», — рассказал ветеран.

Когда он увидел сослуживца снова, его лицо отражало изнеможение — события явно надломили его психику. Власти США официально не приравнивают подобные методы подготовки к пыткам, однако ряд американских чиновников и юристов признавали схожие практики жестоким и унижающим обращением.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену и их гибели.