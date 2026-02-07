Москалькова заявила о пытках российских солдат в украинском плену

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о гибели российских военных в украинском плену. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны», — сказала она.

Она подчеркнула, что это противоречит не только международному праву, но и элементарным нравственным нормам.

Москалькова попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца посещать раненых. Она добавила, что военнопленные рассказывают о недостаточной медицинской помощи, которая могла бы спасти им жизнь.

Украина и Россия 5 февраля обменялись пленными по формуле 157 на 157. Кроме того, на родину вернулись трое жителей Курской области, удерживавшихся украинской стороной. Один самолет с группой военнопленных, вернувшихся в Россию в рамках обмена, приземлился в Подмосковье.

В организации обмена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.