Ветеран войны полковник Литвинов возглавил «Марш Победы» в Кишиневе

Принимавший участие в освобождении Украины и Прибалтики в составе 229-го стрелкового полка 179-й Витебской Краснознаменной дивизии столетний полковник Василий Литвинов возглавил шествие «Марша Победы» в Кишиневе. Об этом сообщил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович .

Он подчеркнул, что почтить память героев Великой Отечественной войны вышли более 30 тысяч жителей столицы республики.

На шествиях «Бессмертного полка» и «Марша Победы» участники отказались от партийной символики.

Так в одном ряду оказались представители различных партий, члены ветеранских и молодежных организаций и простые жители Кишинева.

«Праздничную колонну возглавил ветеран Великой Отечественной войны полковник Василий Семенович Литвинов, пробегавший пешком весь маршрут из центра города до мемориального комплекса „Вечность“», — написал Петрович.

Ранее общественник заявил, что правительство Молдавии отказалось пустить участников «Марша Победы» и «Бессмертного полка» на главную площадь Кишинева в связи с проведением там Дня Европы. После такого решения организаторы перенесли место сбора участников на один из центральных перекрестков.