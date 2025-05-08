В Молдавии участникам «Бессмертного полка» отказали в доступе на главную площадь

Правительство Молдавии отказало участникам марша Победы и акции «Бессмертный полк» в доступе на главную площадь Кишинева. Об этом в Telegram-канале «Солдат Победы» сообщил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Новым местом сбора он объявил пересечение проспекта Стефана Великого и улицы Бэнулеску-Бодони, комментируя отказ властей предоставить официальную площадку участникам шествия.

До этого Петрович заявлял, что на главной площади Кишинева 9 мая вместо Дня Победы будут отмечать День Европы. Там планируют развернуть так называемый европейский городок с участием президента Молдавии Майи Санду, представителей 21 посольства стран ЕС и членов правительства республики.

Ранее стало известно, что украинцы вот уже три года массово ездят в Молдавию участвовать в мероприятиях ко Дню Победы.