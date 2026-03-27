Ветер в Загребе травмировал людей и повредил 150 машин

Сильный ветер в Загребе травмировал несколько человек, повредил около 150 автомобилей и более 50 крыш, сообщил мэр хорватской столицы Томислав Томашевич на пресс-конференции, сообщило издание Nacional.hr .

По словам мэра, скорость ветра в городе достигала 120 километров в час. Пожарные и спасатели получали сотни вызовов, а на номер 112 в Загребе поступило около тысячи обращений.

«Сложно сказать, сколько деревьев уже повалено, но определенно много. Граждан просят не гулять в парках, чтобы избежать травм. Что касается Чисточи, то на месте работают 44 бригады. У нас повреждены автомобили, на один упало дерево», — рассказал Томашевич.

Власти усилили контроль за безопасностью парковок, гаражей и городских кладбищ. Непогода повредила полсотни крыш жилых и общественных зданий. Среди пострадавших объектов оказался Центр баскетбола «Дражен Петрович».

Томашевич уточнил, что несколько человек в городе заявили о легких травмах. Одного пострадавшего врачи госпитализировали с тяжелыми ранениями, но угрозы его жизни нет.

«Автовокзал работает в обычном режиме, мы также фиксируем материальный ущерб на некоторых рынках, 13 детских садов, семь средних школ и несколько начальных школ получили повреждения», — сказал глава города.

Он добавил, что утром обсудил ситуацию с министром образования Радованом Фуксом, после чего власти решили отменить занятия. Учебный день позже компенсируют, а дети, которые все же придут в школы и детские сады, смогут остаться там на ночь.

