Актер из «Великолепного века» Ибрагим Йылдыз умер в 27 лет

Турецкий актер Ибрагим Йылдыз, известный по роли в сериале «Великолепный век. Империя Кесем», умер в Стамбуле на 28-м году жизни. Об этом сообщил канал Habertürk .

В середине августа 2025 года на актера упало дерево во время урагана. Он получил тяжелые травмы. С тех пор Йылдыз находился в отделении интенсивной терапии и перенес множество операций.

Его сестра Эла Алтынкай писала в соцсетях, что все это время актер не приходил в сознание. Она выражала надежду на его выздоровление: «Я хочу сказать тебе, как сильно я тебя люблю, и крепко обнять. Я верю, что ты скоро вернешься к нам окончательно исцеленным.»

В начале февраля в соцсетях появилась информация, что пациента готовят к очередной операции. Смерть Йылдыза наступила в больнице.