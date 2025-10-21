«Весьма показательные дела». Лавров осудил Польшу за готовность арестовать Путина

Лавров: Польша готова не только оправдывать, но и совершать теракты

Польша готова не только оправдывать теракты, но и совершать их. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Эфиопии Гедионом Тимотевосом, его слова привели «Известия» .

«Это весьма показательные дела», — подчеркнул он.

Лавров напомнил, что ранее польский суд освободил подозреваемого в подрыве «Северных потоков» и тем самым фактически оправдал содеянное.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что независимый суд прикажет задержать самолет президента России Владимира Путина во время полета в Будапешт. Он напомнил, что ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест Путина действует с 2023 года.

Также Сикорский раскритиковал Венгрию за готовность принять встречу российского лидера и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, премьер Виктор Орбан таким образом отделяет себя от Запада.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште неприятной.