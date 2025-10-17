Польша отказалась выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Польский суд отказал Германии в требовании выдать украинца Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве «Северных потоков», и освободил его прямо в зале суда. Об этом сообщило агентство Reuters .

Ранее премьер Дональд Туск заявлял, что выдавать Журавлева не в интересах республики и что Польша всегда выступала против строительства газопровода. Он горячо приветствовал решение суда.

Министерство юстиции и прокуратура Германии отказались комментировать решение.

Журавлева арестовали 1 октября, через несколько дней ему продлили арест. Тогда суд опасался, что украинец может сбежать на родину, откуда его уже не выдадут.