Самолет и вертолет в США в момент столкновения двигались по стандартным схемам

Военный вертолет Black Hawk и пассажирский лайнер Bombardier CRJ700, столкнувшиеся в районе Вашингтона, двигались по стандартным полетным схемам. Об этом сообщил журналистам на брифинге министр транспорта США Шон Даффи.

«Самолет American Airlines, заходящий на посадку, летел по стандартной схеме полета, как при заходе в округ Колумбия», — заявил он.

Воздушные суда столкнулись около 21:00 29 января по местному времени (05:00 30 января по московскому). В вертолете были три человека, в самолете — 64. Предположительно, выжить никому из них не удалось.

Телеканал CNN опубликовал запись разговора диспетчеров на вышке. Из нее следует, что экипаж вертолета пытались предупредить об опасности, но изменить траекторию военные летчики не успели.

Федеральное бюро расследований также подтвердило, что в авиакатастрофе нет следов криминала или теракта.