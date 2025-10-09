Президент Украины Владимир Зеленский участвует в многочисленных финансовых махинациях. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Пятьдесят миллионов долларов в месяц — только по одному направлению. И это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни», — написал он.

Накануне член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский каждый месяц перечисляет около 50 миллионов долларов в один из банков Саудовской Аравии. Она предложила провести аудит растрат украинского президента.

Конгрессвумен задалась вопросом, почему США продолжают отправлять средства Украине.

Украинский депутат Александр Дубинский назвал Зеленского «кидалой» и заявил, что вести с ним какие-либо переговоры об окончании боевых действий невозможно.