«Это странно». В США уличили Зеленского в многомиллионных переводах

Президент Украины Владимир Зеленский каждый месяц перечисляет около 50 миллионов долларов в один из банков Саудовской Аравии. Об этом заявила член палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью блогеру Дэнни Джонсу.

«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно», — сказала Луна.

При этом она не уточнила, откуда ей поступила эта информация. Она задалась вопросом, зачем США тратят деньги на Украину. Луна предложила провести аудит растрат Зеленского полученных денежных потоков.

Луна в августе заявила, что Россия и США снизили бы напряженность в мире, если бы начали действовать совместно. Также она предложила разработать законопроект, по которому каждый политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, тоже оказался бы на фронте.