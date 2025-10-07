Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским об окончании боевых действий невозможны. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он согласился с аналогичной позицией депутат Рады Артема Дмитрука, отметив, что глава киевского режима недоговороспособен и не выполнит ни одного взятого на себя обязательства.

«Он — кидала. <…> Пингвина нужно принудить к миру», — отметил Дубинский.

По его словам, сейчас в интересах Украины добиться начала переговоров с Россией до того, как «исчезнет Зеленский». Только тогда можно будет сохранить сотни тысяч жизней и судеб, добавил депутат.

Ранее Дмитрук заявил, что на Украине началась «демографическая трагедия», ведь страна теряет мужчин сотнями тысяч. На их замену Зеленский уже везет мигрантов из Азии и Африки. Такие действия политик назвал «преступлением против народа».