Вероятность победы Трампа на выборах превысила 73%

Республиканец Дональд Трамп одержит победу на выборах президента в США с вероятностью 73,4%. Такие данные опубликовали аналитики сервиса ставок Polymarket . Вероятность победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис эксперты оценили в 27%.

Другой сайт Decision Desk HQ, который специализируется на освещении выборов, тоже высоко оценил шансы Трампа — в 67%. Вероятность победы Харрис чуть превышает 32%.

Ранее стало известно, что Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опередив Харрис на 30 голосов. Чтобы победить, один из кандидатов должен заполучить 270 голосов коллегии выборщиков. Всего голосов будет 538.

При этом голосование выборщиков проходит вместе с общенациональным голосованием. Трамп призвал американцев «выйти из дома и проголосовать». Он также отметил, что результаты в штате Пенсильвания станут определяющими на выборах для его кандидатуры. Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах, заявил республиканец.