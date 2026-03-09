Вероятность победы близка к нулю. Американский офицер оценил конфликт с Ираном

Вероятность победы США в военном противостоянии с Ираном близка к нулю. Такое мнение высказал военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X .

«Критически важные объекты США, включая радиолокационные станции и военные базы, находятся под ударом по всему региону», — подчеркнул он.

По словам аналитика, политика администрации Дональда Трампа на данном направлении не принесет Вашингтону ожидаемых результатов, а цена конфликта слишком высокая. Дэвис отметил, что ответные действия Тегерана наносят ощутимый ущерб.

Попытка полностью разгромить Иран обречена на провал. Эксперт напомнил, что территория страны значительно больше, чем у Ирака, а население превышает 90 миллионов человек и не намерено капитулировать. По мнению Дэвиса, стратегические цели, которые ставит американская администрация, практически недостижимы, а вероятность победы США в такой кампании «стремится к нулю».

ЦАХАЛ сегодня заявил об ударе по штабу военно-воздушных сил КСИР. В израильской армии заявили, что из этого штаба формировали оперативную обстановку и планировали ракетные атаки по территории Израиля и другим странам региона.