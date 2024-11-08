Вероятность изменения экономической риторики США оценили в Кремле

Песков: в Кремле не ждут изменений экономической риторики США с приходом Трампа

Россия не ожидает изменений экономической риторики США в отношении России после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не ожидают», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Издание The Financial Times сообщало, что в финансовых структурах на Западе обсуждали вероятность отмены санкций против России после победы Трампа на выборах президента США.

Трамп одержал победу на выборах, которые состоялись 5 ноября. Его победу объявили все ведущие СМИ, которые вели собственный подсчет голосов: CBS, ABC, NBC, CNN, телеканал Fox News и агентство Associated Press.

Ранее Трамп не исключил, что проведет разговор с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что пока что не общался с ним после состоявшихся выборов.