Вероятность изменения экономической риторики США оценили в Кремле
Песков: в Кремле не ждут изменений экономической риторики США с приходом Трампа
Россия не ожидает изменений экономической риторики США в отношении России после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не ожидают», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Издание The Financial Times сообщало, что в финансовых структурах на Западе обсуждали вероятность отмены санкций против России после победы Трампа на выборах президента США.
Трамп одержал победу на выборах, которые состоялись 5 ноября. Его победу объявили все ведущие СМИ, которые вели собственный подсчет голосов: CBS, ABC, NBC, CNN, телеканал Fox News и агентство Associated Press.
Ранее Трамп не исключил, что проведет разговор с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что пока что не общался с ним после состоявшихся выборов.