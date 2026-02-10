Верный союзник Трампа подробно рассказал о поездке на остров к Эпштейну

Глава Минторга США Латник признал, что в 2012 году посетил остров Эпштейна

Министр торговли США Говард Латник в 2012 году обедал на острове финансиста Джеффри Эпштейна вместе с женой и детьми. На слушаниях комитета сената по ассигнованиям он опроверг свою причастность к преступлениям, сообщила газета The Guardian .

Миллиардер с Уолл-стрит и давний соратник президента США Дональда Трампа сообщил, что познакомился с Эпштейном после переезда в новый дом в Нью-Йорке, финансист жил по соседству. В последующие 14 лет они виделись дважды.

«Я обедал с ним, когда в 2012 году плыл на корабле во время семейного отдыха. <…> Со мной были моя жена, четверо детей и няни. Там была еще одна пара — они тоже были со своими детьми», — рассказал министр.

Имя Латника фигурировало в рассекреченных Минюстом США файлах Эпштейна. Он обсуждал посещение частного острова, где совершались преступления. Члены палаты представителей Томас Масси и Роберт Гарсия призвали министра уйти в отставку.

Ранее из-за связей с Эпштейном Морган Максуини лишился должности главы аппарата премьер-министра Великобритании. Угроза отставки нависла над самим главой правительства Киром Стармером.