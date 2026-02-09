Стармер обсуждал свою отставку на фоне скандала с делом Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждал свой уход с поста из-за шумихи вокруг связей британского экс-посла в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Ранее из-за Мандельсона в отставку ушел глава аппарата премьера Морган Максуини.

«Стармер на протяжении [нескольких] дней обсуждал, может ли он позволить себе оставаться [на посту] без Максуини», — отметили в материале.

Анонимный источник агентства оценил шансы Стармера остаться в кресле премьера как «50 на 50». Министры с Даунинг-стрит могут начать подталкивать премьера к уходу с поста.

Осенью прошлого года младший брат короля Великобритании принц Эндрю отказался от всех своих титулов, включая титул герцога Йоркского из-за скандала с Эпштейном. Член королевской семьи отказался от почестей, чтобы не отвлекать династию.