Лавров заявил, что файлы Эпштейна вскрыли чистый сатанизм западных элит

Обнародованные материалы по делу Джеффри Эпштейна продемонстрировали истинное лицо западных элит и носят, по сути, «сатанистский» характер. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ .

«То, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, история с файлами Эпштейна стала наглядным проявлением того, что он назвал «глубинным союзом», стоящим за коллективным Западом и претендующим на влияние на весь мир.

Публикацию архивов завершили в конце января: замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил, что в открытый доступ выложили более 3,5 миллиона файлов — документы, переписку, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений покойного финансиста.

Британская газета The Sun сообщала, что из рассекреченных медицинских документов следует: Эпштейн страдал венерическими и паразитарными заболеваниями, а также имел хронически низкий уровень тестостерона.