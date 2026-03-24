Верховный суд впервые разрешил россиянам судиться с иностранным государством

Верховный суд России впервые разрешил ограничить иммунитет иностранного государства. Решение приняли после жалобы петербургских супругов, чья недвижимость в Финляндии оказалась под угрозой, сообщили в пресс-службе ВС.

Семья купила дом и участок в финском Китеэ в 2017 году, но в 2023-м их развернули на границе и обязали покинуть страну.

Российские суды трижды отказывались принимать иск к Финляндии, ссылаясь на юрисдикционный иммунитет — право государства не подчиняться решениям чужих судов.

Верховный суд счел такой подход неверным. Коллегия указала, что вопрос об иммунитете нужно решать не на стадии принятия иска, а в процессе разбирательства, изучив все обстоятельства и пригласив к участию государственные органы.

В противном случае граждане остаются лишенными права доступа к правосудию.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов называл дискриминационными планы Финляндии пересмотреть сделки с недвижимостью, заключенные с россиянами.