Верховный суд США заблокировал идею Трампа об отмене гражданства по рождению

Верховный суд США не поддержал инициативу президента Дональда Трампа об отмене права на американское гражданство у детей, рожденных на территории страны. Решение опубликовала пресс-служба инстанции.

«Дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь временно или незаконно, подпадают под юрисдикцию страны. Согласно Конституции, они с рождения являются гражданами», — указано в тексте.

В январе 2025 года Трамп издал указ об ограничении права на гражданство по рождению. Несколько штатов и городов США подали иски, требуя отменить его.

Вступление указа в силу пытались заблокировать три федеральных судьи, однако Верховный суд отменял постановления. В результате несколько процессов объединили в одно общее дело, шесть судей высшей инстанции проголосовали за отклонение инициативы, а в поддержку высказались трое.