Верховный суд обязал рассмотреть иск петербуржцев к Финляндии о выкупе дома

Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций, которые отказались рассматривать иск супругов Цветковых из Санкт-Петербурга к властям Финляндии. Об этом сообщило РАПСИ .

Семья требовала от суда обязать республику выкупить их земельный участок и дом в городе Китеэ, а также выплатить компенсацию морального ущерба. Супруги не могут посещать дом после запрета на въезд в Финляндию в июле 2023 года.

Суды трех нижестоящих инстанций отказались принимать исковое заявление, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства. Однако Верховный суд с такой позицией не согласился и обязал рассмотреть иск по существу. Петербуржцы подали иск в российский суд в связи с невозможностью обратиться напрямую в суд Финляндии.

Ранее стало известно, что финские власти могут пересмотреть сделки с недвижимостью, совершенные россиянами за последние 20 лет.