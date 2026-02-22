Верховный лидер Ирана поручил разработать план на случай его убийства

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил создать план действий на случай его смерти и возможного кризиса управления страной во время военного конфликта с США. Об этом сообщило The New York Times .

Хаменеи передал часть своих полномочий узкому кругу доверенных лиц. Они должны создать многоуровневую систему преемственности в военном и гражданском управлении. Руководители обязаны выбрать до четырех заместителей на случай, если связь с верховным лидером прервется или он погибнет.

Право принимать ключевые решения получил Али Лариджани, бывший спикеру парламента и секретарь Высшего совета национальной безопасности.

Издание Axios сообщило, что власти США как один из вариантов действий рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана. Такой план представили американскому лидеру несколько недель назад.

Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что корни возможной эскалации ситуации вокруг Ирана уходят во внутриполитическую ситуацию в США.