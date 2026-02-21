«Сценарии на любые варианты». Стало известно о планах США уничтожить верховного лидера Ирана

Axios: у США есть сценарии на любые варианты развития событий в Иране

Ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы рассматривают власти США как один из вариантов действий. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«У них есть сценарии на любые варианты. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл», — приводит портал слова советника.

При этом источник добавил, что никто, включая самого Трампа, пока не знает, какой именно сценарий будет выбран в итоге. Еще один собеседник рассказал порталу, что вариант с ликвидацией Хаменеи и его сына представили американскому лидеру несколько недель назад.

Решение об ударе по Ирану США планировали принять после встречи американской и иранской делегаций 20 февраля. Если она окажется неудачной, то до атаки начнется обратный отсчет.