«Теряются в догадках». Пушков усомнился в логичности целей эскалации вокруг Ирана

Корни возможной эскалации ситуации вокруг Ирана уходят во внутриполитическую ситуацию в самих Соединенных Штатах. Об этом в своем телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, непонятно, что могут получить США от ограниченных ударов и есть ли у них цель сменить власть в Иране. Парламентарий также усомнился в возможности долгосрочной военной операции против республики.

«При этом без ответа остаются очень многие вопросы. <…> Из Белого дома информации никакой, обозреватели теряются в догадках», — отметил сенатор.

Он предположил, что нагнетание обстановки лишь отчасти связано со стремлением США обуздать Иран. По его мнению, оказывая давление на Иран, США преследуют некие цели, связанные с их внутренней политической обстановкой.

Ранее издание Axios сообщило, что власти США как один из вариантов действий рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.