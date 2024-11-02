Верховный лидер Ирана Хаменеи пригрозил США и Израилю «сокрушительным ответом»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США сокрушительным ответом на их действия. Об этом сообщило иранское информагентство ICANA .

«Враги — будь то израильский режим или США — обязательно получат сокрушительный ответ на то, что делают по отношению к Ирану, иранской нации и фронту сопротивления», — заявил он.

Ранее аятолла говорил, что Израиль допустил ошибку в расчетах относительно Ирана, ударив по его территории. Он пообещал показать противнику мощь своей страны. Также Хаменеи отметил, что ООН и другие международные организации действуют неправильно, не выступая против военных преступлений Израиля в Ливане и секторе Газа.

В ночь на 26 октября Израиль атаковал Иран, использовав, по данным местных СМИ, более 100 самолетов.