«Допустил ошибку». Хаменеи высказался об атаке Израиля на Иран

Власти Израиля просчитались, ударив по территории Ирана. Об этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал на своей странице в соцсети Х, сообщило РИА «Новости» .

«Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана. Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», — заявил иранский лидер.

Должностные лица Ирана определят, насколько сильно продемонстрировать свою мощь израильскому режиму, передал его слова гостелеканал Press TV.

Аятолла Хаменеи добавил, что страны и международные организации, такие как ООН, допускают серьезные ошибки, не выступая против жестоких военных преступлений, совершаемых Израилем в секторе Газа и Ливане.

Ранее ЦАХАЛ ударил по иранским военным объектам. Американский портал Axios сообщил, что израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как пострадали 12 планетарных смесителей, предназначенных для производства твердого ракетного топлива.