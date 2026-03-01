Изображение священного меча появилось на странице Хаменеи в соцсети

На странице Верховного лидера Ирана Али Хаменеи разместили изображение с пылающим мечом Зульфикар. Публикация появилась в X после заявлений президента США Дональда Трампа о гибели аятоллы.

На картинке изображен первый шиитский имам Али, который держит горящий меч с раздвоенным клинком. В подписи к публикации название оружия указали как Зульфикар.

В исламской традиции Зульфикар почитают как святыню, его связывают с пророком Мухаммедом и имамом Али. В легендах этому мечу приписывают особую силу и роль защитника мусульманского мира от врагов.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Президент США заявил, что аятолла Ирана не смог избежать американской разведки и высокотехнологичных систем слежения.