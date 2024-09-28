Верховного лидера Ирана эвакуировали после гибели Насраллы

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи спрятали в безопасном месте после сообщений о гибели главы движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщило агентство Reuters .

По их информации, Иран находится на связи с Ливаном и обсуждает дальнейшие шаги.

О смерти лидера «Хезболлы» после удара по Бейруту первыми сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. Они добавили, что, кроме Насраллы, погибли командующий южным фронтом движения Али Карки и другие командиры.

Позже движение подтвердило эту информацию и пообещало, что продолжит борьбу с Израилем и будет действовать еще жестче.

По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, Иран и Сирия придут на помощь Ливану после израильских атак. Он добавил, что Израиль своими действиями перешел все красные линии.