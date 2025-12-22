Власти Украины в частных разговорах признают, что в перспективе могут утратить контроль над оставшейся частью территории Донецкой Народной Республики. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс интервью британскому изданию UnHerd .

Он отметил, что украинская сторона воспринимает этот сценарий как серьезную угрозу безопасности и осознает возможные территориальные потери.

Выступая на заключительной конференции AmericaFest 2025, организованной консервативной молодежной организацией Turning Point USA, Вэнс заявил, что молодые американцы, по его мнению, должны сосредоточиться на поддержке старшего поколения внутри страны, а не на финансировании помощи Украине.

В конце ноября Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио опровергли публикацию NBC News о якобы существующем расколе в администрации президента Дональда Трампа по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.