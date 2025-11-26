Вэнс и Рубио ответили на слухи о расколе между ними из-за Украины

Рубио и Вэнс заявили, что между ними нет раскола по украинскому урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс публично опровергли сообщения NBC News о расколе внутри администрации Дональда Трампа по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Оба политика выступили с заявлениями в соцсетях.

Рубио назвал публикацию «еще одним примером на 100% фальшивых новостей», подчеркнув, что журналисты не просто ошибаются, а выдумывают информацию о разногласиях по поводу путей завершения конфликта. В соцсети X он приложил к посту ссылку на материал NBC News, указав, что изложенное в нем не соответствует действительности.

Вэнс поддержал Рубио и заявил, что СМИ сознательно искажают ситуацию, пытаясь подорвать работу президента Дональда Трампа. По его словам, все предельно просто: пресса лжет, чтобы помешать планам американского лидера.

Ранее NBC News сообщило, что внутри команды Трампа сформировались два лагеря. Один — вокруг Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа — якобы считает Украину препятствием для мирного соглашения и предлагает усилить давление на Киев. Второй — во главе с Рубио — выступает за давление на Россию, включая санкционные механизмы.

Также, по информации Bild, именно работа над мирным планом усилила соперничество между Рубио и Вэнсом. Первый изначально дистанцировался от документа, тогда как второй поддержал его сразу, но позже Рубио взял на себя ключевые переговоры с европейскими и украинскими представителями в Женеве. В материале указывали, что конкуренция между политиками может перерасти в борьбу за влияние на внешнюю политику и даже за место кандидата в президенты на выборах 2028 года.