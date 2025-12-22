Вэнс призвал молодежь США направить силу на поддержку родных, а не Украины

Молодое поколение американцев должно приходить на помощь людям старшего возраста, а не тратить деньги на поддержку Украины. С таким заявлением на финальной конференции AmericaFest 2025 , организованной консервативной молодежной организацией Turning Point USA выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы оказываем помощь пожилым американцам и обеспечиваем их социальную безопасность, потому что мы верим в уважение отца и матери вместо того, чтобы отправлять все их деньги на Украину», — заявил Вэнс.

В конце ноября Вэнс и госсекретарь Марко Рубио опровергли сообщения СМИ, что между ними возникли разногласия по урегулированию украинского конфликта.

Рубио обвинил журналистов в выдумывании информации и призвал редакции проверять свои источники. Вэнс оказался более радикальным и заявил, что информационный вброс подрывает работу президента США Дональда Трампа по достижению мира.