Руки развязаны: в Иране сделали предупреждение США

Ударами по иранским военным объектам США дали право республике на ответные меры. Об этом заявил в эфире иранского телевидения начальник генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави.

«Преступная Америка <…> развязала руки воинам ислама в вооруженных силах», — сообщил он.

Ранее президент Дональд Трамп не исключил, что США устроят в республике смену политического режима, если это позволит «сделать Иран снова великим».

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что США должны получить ответ за удары по ядерным объектам страны. Он добавил, что доверия Белому дому больше не может быть.