Вэнс сравнил себя с героем фильма «Один дома» во время визита Трампа в Китай

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что чувствует себя, пока глава государства Дональд Трамп находится с визитом в Китае. Его слова привел телеканал NBC .

Вэнс сравнил себя с персонажем картины «Один дома» Кевином Маккалистером и объяснил, что не участвует в заграничных поездках вместе с Трампом.

«В такие дни чувствую себя как персонаж в „Один дома“. Захожу в Белый дом, мертвая тишина, там никого. Мне нужно время, чтобы понять, что происходит», — рассказал вице-президент с улыбкой.

Трамп отправился в Пекин, где пробудет до 15 мая. В состав делегации США вошли государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, глава Пентагона Пит Хегсет, а также руководители ключевых технологических компаний страны.

Заявленная цель визита Трампа — устранение разногласий с КНР по торгово-экономическому сотрудничеству и ключевым пунктам двусторонней повестки, а также совместная координация действий по глобальным проблемам.