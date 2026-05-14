Переговоры Си Цзиньпина и Трампа завершились

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Встреча лидеров государств прошла в Доме народных собраний. Переговоры продолжались около двух часов.

Трамп прилетел в Китай в рамках государственного визита, он продлится до 15 мая.

СМИ сообщали, что Трамп начал приветствие китайского коллеги, попытавшись принять его руку к себе. Однако Цзиньпин оказался готов к такому приему и не позволил этого сделать.

Ранее Трамп счел за высокую честь дружбу с главой КНР и выразил уверенность, что отношения двух стран станут еще крепче.

Глава Белого дома также отмечал, что в Китай с ним приехали крупнейшие бизнесмены мира.