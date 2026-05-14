Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином превосходными

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином прошли превосходно. Слова главы государства привело РИА «Новости».

«Превосходно», — ответил Трамп на вопрос о том, как прошла встреча.

Американский лидер назвал Китай прекрасной страной, но на вопросы о том, обсуждалась ли на встрече тема Тайваня, он не ответил.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина прокомментировал миллиардер и соратник президента США Илон Маск. Он назвал встречу замечательной и заявил, что там происходит «много хорошего».

Трамп посетил КНР впервые за девять лет. Вместе с президентом США в Китай прилетели крупнейшие мировые предприниматели.