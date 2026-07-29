Вэнс рассказал о споре с Грэмом из-за помощи Украине

Вэнс: с Грэмом случился серьезный спор по законопроекту о помощи Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вспомнил о разногласиях с сенатором Линдси Грэмом по вопросу поддержки Украины. Об этом он рассказал во время выступления на церемонии прощания с умершим политиком.

«У нас был напряженный спор на сенатском ланче по поводу законопроекта о финансировании Украины», — сказал Вэнс.

Вице-президент также отметил, что Грэм последовательно поддерживал помощь Украине и занимал жесткую позицию по этому вопросу в сенате.

На той же траурной церемонии президента Украины Владимира Зеленского отсадили подальше от американского лидера Дональда Трампа. Его разместили в пятом ряду, тогда как президент США занял первый.