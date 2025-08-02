Вэнс признался в одержимости деликатной темой

Вэнс заявил, что одержим темой НЛО и внимательно изучит ее в августе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что одержим темой инопланетян и намерен погрузиться в нее глубже на парламентских каникулах в августе. Об этом он заявил в подкасте Ruthless Podcast .

«Что происходит на самом деле? Я одержим НЛО. Мы были очень заняты шесть месяцев, но в августе, во время парламентских каникул, собираюсь погрузиться во всю тему НЛО с прошлого года, — сказал Вэнс.

Вице-президент говорил о своем «увлечении» с улыбкой, поэтому неясно, говорил ли он серьезно или шутил.

Бывший сотрудник спецслужб США Мэтью Браун заявлял, что инопланетяне присутствуют на Земле тысячелетиями. Он также признался, что видел материлы с «испуганным НЛО».

Популярная певица Катя Лель советовала при встрече с НЛО сразу установить личные границы и не позволять инопланетным существам забирать свои вещи или внутренние органы.