Сотрудник американских спецслужб заявил о присутствии инопланетян на Земле

Инопланетяне присутствуют на Земле тысячелетиями. Об этом телеканалу NewsNation заявил бывший сотрудник американских спецслужб Мэтью Браун.

Он утверждает, что долгие годы служил в области обеспечения национальной безопасности США. Браун заявил, что видел ролик с «испуганным НЛО».

Бывший агент спецслужб объяснил, что, когда на неопознанный дискообразный корабль навели камеру, он попытался скрыться.

«Эта штука выкатилась из-под облачного слоя. Появилась, а когда оказалась почти в центре кадра, попыталась скрыться от наблюдателя», — описал он запись.

Браун добавил, что на Земле пришельцы присутствуют большую часть истории человечества.

«Я думаю, они действительно настолько могущественны, с одной стороны, а с другой — нет. Уверен, что их несколько», — заключил бывший сотрудник спецслужб.

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