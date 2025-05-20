Сотрудник американских спецслужб заявил о присутствии инопланетян на Земле
Бывший агент спецслужб США Браун рассказал об испуганном дискообразном НЛО
Инопланетяне присутствуют на Земле тысячелетиями. Об этом телеканалу NewsNation заявил бывший сотрудник американских спецслужб Мэтью Браун.
Он утверждает, что долгие годы служил в области обеспечения национальной безопасности США. Браун заявил, что видел ролик с «испуганным НЛО».
Бывший агент спецслужб объяснил, что, когда на неопознанный дискообразный корабль навели камеру, он попытался скрыться.
«Эта штука выкатилась из-под облачного слоя. Появилась, а когда оказалась почти в центре кадра, попыталась скрыться от наблюдателя», — описал он запись.
Браун добавил, что на Земле пришельцы присутствуют большую часть истории человечества.
«Я думаю, они действительно настолько могущественны, с одной стороны, а с другой — нет. Уверен, что их несколько», — заключил бывший сотрудник спецслужб.
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