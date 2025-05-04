Катя Лель назвала главное правило при встрече с инопланетянами

Катя Лель: при встрече с инопланетянами запретите им забирать ваши вещи

Популярная певица Катя Лель нередко рассказывает о встречах с НЛО. Артистка открыто говорит, что инопланетяне иногда ведут себя агрессивно по отношению к людям. Она уверяет, что, например, после встречи с инопланетянами как-то лишилась нескольких зубов. Катя объяснила корреспондентам «МК» , как избежать этого и стоит ли россиянам беспокоиться о возможном нашествии НЛО, о котором много говорят в последнее время.

«Не надо бояться НЛО <…> Меня же они украли, но потом вернули. Если Вас украдут, значит, потом тоже вернут», — сказала певица.

Певица советует: если вы вдруг встретите инопланетян, сразу установите границы. Ни в коем случае не позволяйте им забирать ваши вещи.

«Вы сразу говорите: „Я не разрешаю забирать и не отдаю вам никакие свои органы“», — подчеркнула артистка.

Исполнительница понимает, что не все люди разделяют ее веру в существование инопланетян. Она называет таких «низкостатными».

«Это те люди, которые находятся на низких частотах и которые не работают над собой», — пояснила она.

Некоторые утверждают: если наука не может объяснить что-то, значит, этого не существует, рассказала Катя Лель. Но, по ее мнению, это абсурд. Певица утверждает, что пора открыть глаза, пробудиться и начать работать над собой, чтобы повысить уровень сознания. В первую очередь, чтобы понять, что действительно существует во Вселенной, а что — нет.

Ранее Катя Лель поделилась семейной историей о том, как ее чуть не подменили в роддоме. По словам артистки, медики перепутали бирку, но ей повезло, что мама запомнила лицо своей дочери и сразу после родов забила тревогу.