Вэнс поддержал запрет доступа в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал решение американского лидера Дональда Трампа ограничить доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax .

Вэнс назвал меру не запретом, а отказом предоставлять особый доступ тем, кто занимается нечестным информированием. По его мнению, если издание работает как пропагандистский инструмент левых, президент вправе не пускать его в Белый дом.

При этом вице-президент отметил, что освещать события эти СМИ по-прежнему смогут. Он также указал на нехватку мест в пресс-центре: администрация сама решает, кому их выделять.

Трамп объявил об ограничении 18 сентября, обвинив издания в распространении фейков. На следующий день пропуска журналистов аннулировали. В понедельник все три СМИ подали иск к администрации США, сославшись на нарушение Первой поправки.

Также глава Белого дома опубликовал картинку с мешками для отходов с логотипами этих изданий, сравнив их с мусором.