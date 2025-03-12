Вэнс отказался спорить с воевавшим за ВСУ двоюродным братом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс разошелся во взглядах со своим двоюродным братом Нейтом, который сражался на стороне Украины. Он заявил New York Post , что по-прежнему любит его, но не станет вступать в публичную полемику.

Политик признался, что скрывал участие кузена в украинском конфликте, чтобы не подвергать его еще большей опасности. Вэнс заявил, что по-прежнему любит Нейта, считает самым крутым парнем и глубоко привязан к нему.

«Что касается его критики, то я не собираюсь спорить с ним публично, но я чувствую необходимость затронуть один конкретный вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. <…> Я всегда рад поговорить с ним», — сказал он.

Вэнса удивило, что Нейт пытался связаться с ним через офис. Он сказал, что кузен мог обратиться к своей матери, отцу или сестре, с которыми вице-президент регулярно общается.

Нейту Вэнсу 47 лет, он три года провел на Украине. В интервью французской газете Le Figaro американец раскритиковал позицию двоюродного брата по украинскому конфликту, осудил его стычку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме и рассказал о бесплодных попытках связаться с родственником, чтобы высказать свои претензии.