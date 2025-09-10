Трампа счел экономическую изоляцию России бессмысленной

«Президент очень откровенен как с Европой, так и с Россией в том, что не видит причины, по которой мы должны изолировать Россию экономически» — заявил он.

Вэнс добавил, что после урегулирования украинского конфликта он открыт к экономическим договоренностям с Россией.

«Думаю, что президент прав в том, что, когда мы добьемся урегулирования, можем получить очень продуктивные отношения как с Россией, так и с Украиной», — отметил он.

Вице-президент подчеркнул, что США работают над урегулированием конфликта и верят в его успех.

«Наше послание как русским, так и украинцам заключается в том, что это не в их интересах. Установление мира в этом регионе — в интересах всех», — заключил Вэнс.

Ранее Трамп анонсировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.