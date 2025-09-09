Власти Украины готовы к заключению сделки по прекращению огня и заморозке конфликта на текущей линии фронта. С таким заявлением в эфире телеканала Fox Business выступил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

Он пояснил, что потери украинских войск сегодня стали огромными, поэтому власти страны готовы пойти на заключение договоренностей о прекращении огня.

«Украина доказала и продемонстрировала, что готова заключить сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности», — заявил Уитэкер.

Постоянный представитель США добавил, что условия для сделки сегодня есть и теперь нужно убедиться в том, что Россия даст свое согласие.

По его словам, в будущее мирное соглашение необходимо включить защиту русскоязычного населения на Украине и отказ от преследований священников Русской православной церкви.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине обе стороны «дорого заплатят» за отказ от урегулирования.

Американский лидер добавил, что разрешение этого противостояния оказалось самым сложным, но он приложит все усилия, чтобы оно, наконец, завершилось.