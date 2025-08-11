Вэнс добился прорыва в урегулировании украинского конфликта во время переговоров в Британии

Axios: Вэнс добился ощутимого прогресса в урегулировании конфликта на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс добился прорыва в урегулировании украинского конфликта во время переговоров в Великобритании. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Многочасовые переговоры Вэнса в субботу привели к «значительному прогрессу» в реализации планов Дональда Трампа по прекращению войны. Источник подчеркнул, что стороны приблизились к достижению ключевых договоренностей.

Ранее один из влиятельных американских сенаторов заявил, что допускает возможность территориального обмена между Россией и Украиной для завершения конфликта.

На фоне подготовки переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина должна принимать участие в переговорном процессе об урегулировании конфликта.